فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب

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قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أنه يحب العمل مع مجدس عبد الغني، عضو المجلس، مازحًا «هو صحيح رزل شوية، لكن مش خبيث».

وتابع «أبو ريدة» خلال لقائه بحلقة أمس أمس السبت، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أن علاقته جيدة بجميع الشخصيات التي لم توفق في انتخابات الجبلاية الأخيرة، مثل حسن فريد، وحمادة المصري، ووائل جمعة، ومجدي المتناوي.

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وأشار، إلى أنه لا يحتاج إلى نائب له في اتحاد الكرة، لأنه على تواصل دائم بالمجلس، موضحًا أن الاتفاق في البداية كان على تكليف حازم الهواري بمنصب النائب، لكن مشكلة الأخيرة القضائية جعلته يؤجل تفعيل القرار.

واستكمل رئيس الجبلاية، أنه في حالة الحكم بادانة حازم وسحر الهواري في القضية الموجهة ضده، فلن يتواجد بالمجلس، وطبقًا للائحة سيكون هناك انتخابات جديدة على مقعديهما.