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فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا»

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فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا»

التحرير

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قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إنه تعرض لتعنت في انتخابات الجبلاية 2012 التي فاز بها جمال علام، وكان هناك اتجاه ضده من الدولة لعدم خوضه الانتخابات.

وكشف «أبو ريدة» خلال لقاءه بحلقة أمس السبت، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، أنه تلقى تهديدات بالسجن في حالة ترشحه حينها، مشيرًا إلى أنه رفض استخدام ورقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حفاظًا على اللائحة المصرية.

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وتابع، أنه متعجب من تحدث الإعلام عن استقالة اتحاد الكرة الحالي حرصًا على مصلحة الكرة المصرية، ولا يتحدث أحد عن تضحية من تقدموا بدعوى حل الاتحاد، معلقًا: «طب ضحوا إنتوا بقى عشان الكورة ما تقفش».

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التحرير

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