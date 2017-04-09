كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش

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تأهل كريم عبد الجواد، لاعب المنتخب الوطني للإسكواس، والمصنف الثاني عالميًا إلى دور الـ16 لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواس، والمقامة حاليا بمدينة الجونة، وتستمر حتى 14 إبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار بعد تغلبه على زميله زاهد محمد بثلاثة أشواط نظيفة.

جاءت نتيجة الأشواط (11 / 8 ، 11 / 9 ، 11 / 9) لصالح كريم عبد الجواد.

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يذكر أن منافسات الدور الأول شهدت تأهل السداسي المصري محمد ومروان الشوربجي ومحمد أبو الغار ومازن هشام وفارس الدسوقى وأخيرا كريم عبد الجواد.