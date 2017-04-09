العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

توجهت الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش إلى سوريا قادمة من البحر الأسود، وتعرض أقدم مساجد دمشق للقصف وتحرك أسطول إيراني لإجراء مناورات بحرية مع سلطنة عمان ضمن أبرز الأحداث العربية، إضافة إلى تواصل الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.

1- قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ

مسجد تعرض للقصف في سوريا - أرشيفية (أ ف ب)

دمرت مقاتلات حربية أحد أقدم مساجد غوطة دمشق الشرقية، إثر قصفه بالصواريخ الفراغية، كما تسبب القصف في مقتل طفلين وجرح العشرات.

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2-الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا

فرقاطة روسية - أرشيفية

توجهت الفرقاطة " الأميرال جريجوروفيتش غادرت البحر الأسود إلى البحر المتوسط، متوجهة إلى سواحل سورية، وفقاً لتصريح رئيس جهاز الإعلام التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود.

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3- تواصل الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

مخيم عين الحلوة - أرشيفية

تواصلت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، ليلة أمس، بين مجموعة بلال بدر والقوة المشتركة وحركة فتح، واسفرت عن مقتل شخص وجرح تسعة آخرين.

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4- أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة

سفينة حربية إيرانية - أرشيفية

أعلن الإميرال حسين آزاد، قائد المنطقة البحرية الأولى في القوة البحرية للجيش الإيراني، عن توجه أسطول بحري تابع للجيش إلى سلطنة عُمان للمشاركة في إجراء مناورات بحرية مشتركة مع القوات البحرية العمُانية.

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5- مقتل 17 شخصا في قصف التحالف صالة انترنت بريف الرقة الغربي

لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب آخرون بجروح حالة بعضهم حرجة في قصف لطائرات التحالف على بلدة هنيدة في ريف الرقة الغربي.

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