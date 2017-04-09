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إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين»

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إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين»

التحرير

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تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن هزيمة فريقه أمام مالقا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقن اليوم السبت، على ملعب لا روزاليدا، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وقال إنريكي، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «نتيجة مؤسفة لأننا كنا بحاجة لنقاط اللقاء لكنني أعتقد أننا استحقينا الفوز»، مضيفًا : «كانت لدينا العديد من الفرص وكنا نستطيع الفوز، أُتيحت لنا العديد من الفرص كنا نستحق الفوز اليوم».

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وتابع: «فخور جدًا بردة فعل اللاعبين وقتالهم أنا فخور جدا بهم كما هي العادة وبشكل خاص اليوم»، موضحًا: «هزيمة الريال اليوم، فرصة لم تُستغل لكن الدروي لايزال طويل، دخلنا اللقاء بالعقلية المنافسة وسيطرنا على المباراة خاصة في الشوط الأول، ارتكبنا خطأ واحد كلفنا الهدف الأول».

كما تحدث عن التحكيم في المباراة، قائلًا: «يدهشني أننا نحصل على بطاقة صفراء في كل خطأ نرتكبه في حين الخصم ارتكب العديد من الأخطاء».

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التحرير

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