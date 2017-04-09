حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أعلنت الشرطة السويدية اعتقال شخصًا يعتقد أنه منفذ هجوم الدهس بستوكهولم، في حين أقرت حكومة جنوب السودان لأول مرة بأزمة المجاعة، وأصر بعض البرلمانيين الأمريكيين على ضرورة حصول الرئيس ترامب على موافقة من الكونجرس إذا كان يريد شن هجمات عسكرية في سوريا، بجانب تفاصيل حول أماكن إخفاء أسلحة منظمة إيتا الإنفصالية في أسبانيا.

1 - السويد: المقبوض عليه في هجوم الدهس في ستوكهولم من أوزبكستان

مواطنون اليوم خلال وضع أكاليل الزهور في مكان الهجوم بالشاحنة (أ ف ب)

ذكر قائد الشرطة الوطنية السويدية دان إلياسون أن الشرطة "مقتنعة" أن الشخص، الأوزباكستاني 39 عاما، الذي تم اعتقاله فيما يتعلق بالهجوم بشاحنة، الذي وقع أمس الجمعة في ستوكهولم "هو الشخص المطلوب".

وأضاف إلياسون، في مقر شرطة ستوكهولم "تزايدت الشكوك، خلال مسار التحقيق". مشيرا أن المشتبه به معروف لدى السلطات منذ العام الماضي.

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2- الكونجرس يطالب ترامب بأخذ موافقة قبل شن حرب في سوريا

أعضاء بالكونجرس الأمريكي (أرشيفية)

عقب الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد قاعدة عسكرية للجيش السوري، يصر البرلمانيون الأمريكيون على ضرورة أن يحدد دونالد ترامب استراتيجية في هذا النزاع، وأن يحصل على موافقة الكونجرس اذا كان يريد شن حرب في سوريا.

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3- إنفصاليو "إيتا" يكشفون عن مخابئ الأسلحة

عضوان من منظمة إيتا الإنفصالية في صورة أرشيفية عام 2002 (أ ف ب)

ذكر خبراء ومراقبون دوليون، أن منظمة "إيتا" الانفصالية بإقليم الباسك الإسباني، قدمت للسلطات الفرنسية قائمة تحتوي على مخابئ للأسلحة جنوبي فرنسا، وذلك في إطار تعهدها بتسليم أسلحتها. وقالت لجنة التحقق الدولية إنه خلال مراسم تسليم الأسلحة كشف ممثل إقليم الباسك جان نويل إتشفري معلومات حول مكان أسلحة "إيتا"، التي تشمل ذخائر ومتفجرات، والتي تم بعد ذلك تسليمها للسلطات المعنية لتأمين هذه الترسانة من الأسلحة.

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4- حكومة جنوب السودان تقر بالمجاعة لأول مرة

مواطنات تحملن الأغذية التي زودتهن بها برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة (أ ف ب)

اعترفت حكومة جنوب السودان، علنا بأزمة المجاعة في البلاد للمرة الأولى، معلنة أن عائدات سباق ماراثون لجمع تبرعات فى العاصمة جوبا ستذهب لضحايا المجاعة. وأطلق الرئيس سلفا كير ماراثون "جريت رن سوث سودان"، مطلقا الإعلان غير المتوقع بأن الحكومة ستساهم بخمسة ملايين جنيه سوداني (50 ألف دولار أمريكي) في جهود الإغاثة. وقال كير أمام حشد من الجماهير إن "المجاعة حقيقية في جنوب السودان"، مضيفا أن الإسهامات التي قدمت خلال الماراثون "ستنقذ الأرواح".

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5- باكستان تقتل 10 من حركة طالبان

قوات باكستانية بعد هجوم سابق لطالبان في فبراير الماضي (أ ف ب)

قتلت الشرطة الباكستانية عشرة من عناصر حركة طالبان الباكستانية، خلال تبادل لاطلاق النار في لاهور (شرق)، منهم أحد منفذي اعتداء استهدف المدينة في فبراير. فقد كانت قوات الأمن تواكب خمسة من عناصر حركة طالبان الباكستانية إلى مخبأ اسلحة، عندما وقعت في مكمن نصبه رجال مسلحون كانوا يريدون تحرير رفاقهم، كما قال متحدث باسم دائرة مكافحة الإرهاب في البنجاب.

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