التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية»

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، مساء السبت، إنه سيتم طباعة نماذج امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد «البوكليت» في «جهة سيادية»، موضحًا أن هناك حزمة من عمليات التأمين بالتعاون مع جهات، رافضًا الإفصاح عنها.

أضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أن «نماذج امتحانات البوكليت سيحد من عمليات الغشّ، حيث إن كراسة الامتحان مكونة من 25 ورقة فأكثر، وبذلك لو أن الطالب نجح في تصوير ورقة فلن ينجح في تصوير الباقي، كما أن النسخة الواحدة للامتحان منها 4 نسخ بترتيب مختلف، يعني كل طالب بيكون قاعد جمبه طالب مش نفس امتحانه».

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أشار إلى أنه «من حق ولادنا علينا أن ندربهم على النظام الجديد.. هناك ارتياح شديد من جانب الطلاب بعدما تم تدريبهم»، لافتًا إلى أنه «تم مراعاة ملاحظات الطلاب والأخذ بها».