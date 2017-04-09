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عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت»

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عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، إن ارتفاع الأسعار بهذه الصورة يُدمر السوق المصرية، لافتًا إلى أنه يسمع عن «وصول الدعم لمستحقيه منذ صغره، وحتى الآن لم تُحقق».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «أنا لا أُحمل مسئولية ارتفاع الأسعار، الحكومة مالها باللحمة ولا بالجبنة؟ الحكومة لها فئة تجري وراءها وتعمل من أجلها، وبيختاروا الأسماء وبتاع».

تابع: «أنا بسمع عن موضوع وصول الدعم لمستحقيه ده من وأنا بلبس شورت، وإن شاء الله لما يطلعلي شعر تاني كستنائي كده ويبقالي قُصة يكون الدعم وصل لمستحقيه، وربنا مع الحكومة».

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التحرير

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