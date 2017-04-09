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«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار»

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«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» «زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار»

التحرير

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الشرقية -ريهام الوجيه
 
كشف رائف تمزار، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، عن حقيقة مدارس تزاوج الكلاب، مؤكدا أنه أقترح إنشاء تلك  المدارس لتحسين سلالاتهم عبر تزاوج بين الكلب البلدي والأجنبي، وذلك لخفض تكاليف استيراد كلاب الشرطة والحراسة من الخارج، والتي وصلت لنحو 4 مليار جنيه سنويا، حسب قوله .
 
وأوضح "تمراز" أن وزارة الطب البيطري  تواجه أزمة الكلاب الضالة إما بوضع السم لتلك الكلاب في الأرض أو بالرصاص ومن ثم يتم الالقاء بهم في مصارف الري والترع ما ، ما قد يضر بالأطفال أو الطيور لخطر الموت والتسبب فى تلوث البيئة.

تصريحات وكيل لجنة الزراعة جاءت علي هامش احتفالية محافظة الشرقية لإحياء الذكرى الـ47، لمذبحة أطفال شهداء مدرسة بحر البقر الابتدائية، التى ارتكبها العدو الصهيوني صباح 8 أبريل 1970.

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حضر الاحتفالية اللواء شريف عبدالغنى رئيس مجلس مدينة  الحسينية، نائبا عن المحافظ، رائف تمراز، الدكتور أحمد طحاوي، وخالد عبدالمولى، نواب دائرة الحسينية، وعدد من القيادات المدنية والحزبية بالمحافظة  .
 
 في سياق متصل قاطع شباب قري  المناجاة  كلمة سكرتير عام المحافظة لتسجيل اعتراضهم على فصل الاخيوه عن الحسينية.

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التحرير

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