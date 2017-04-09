عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، إن أسعار السلع ارتفعت في الأسواق هذا الأسبوع مجددًا، لافتًا إلى أن «سعر كيلو البسطرمة زاد من 140 إلى 260 جنيهًا، وسعر كيلو اللانشون عدى 200 جنيه، سعر اللبن زاد، الزبادي زاد، كله زاد، حتى المياه الغازية».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «on e»: «الدولار استقر على 18 جنيه في البنك المركزي، اتعوم ورقص ونزل وخلاص خلصنا وبقى ثابت، الأسعار تزيد تاني ليه؟ الناس هتعمل إيه؟ كيلو اللحمة الكندوز وصل إلى 180 جينهًا، وطبعًا مبقاش في بتلو، ليه يا جماعة الزيادة تاني؟ الناس هتعيش إزاي؟».

شاهد أيضا

تابع: «رمضان على الأبواب، الناس هتجيب أكل منين؟ الناس هتجيب فلوس منين؟ العيال هتاكل بروتين منين؟ سعر الأرنب وصل كام؟ بلاش اللحوم.. سعر كيلو العدس بكام؟ ده سعره يخض والله، اللي عايز يشتري فرخة وشوية خضار وشوية طماطم هيجيب منين؟ وعن ما حد أكل فاكهة ولا جاب لبس، مش لازم الناس تلبس بقى».