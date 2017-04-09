أخبار عاجلة

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

Google+ Print
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، إن السلع ارتفعت في الأسواق هذا الأسبوع مجددًا، لافتًا إلى أن «سعر كيلو البسطرمة زاد من 140 إلى 260 جنيهًا، وسعر كيلو اللانشون عدى 200 جنيه، سعر اللبن زاد، الزبادي زاد، كله زاد، حتى المياه الغازية».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «on e»: «الدولار استقر على 18 جنيه في البنك المركزي، اتعوم ورقص ونزل وخلاص خلصنا وبقى ثابت، الأسعار تزيد تاني ليه؟ الناس هتعمل إيه؟ كيلو اللحمة الكندوز وصل إلى 180 جينهًا، وطبعًا مبقاش في بتلو، ليه يا جماعة الزيادة تاني؟ الناس هتعيش إزاي؟».

شاهد أيضا

تابع: «رمضان على الأبواب، الناس هتجيب أكل منين؟ الناس هتجيب فلوس منين؟ العيال هتاكل بروتين منين؟ سعر الأرنب وصل كام؟ بلاش اللحوم.. سعر كيلو العدس بكام؟ ده سعره يخض والله، اللي عايز يشتري فرخة وشوية خضار وشوية طماطم هيجيب منين؟ وعن ما حد أكل فاكهة ولا جاب لبس، مش لازم الناس تلبس بقى».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن