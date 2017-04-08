كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب

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برر المصري محمود عبد المنعم «كهربا»، المحترف في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، ضربه لأحد المشجعين في مطار «الملك خالد الدولي» بالرياض، بأن المشجع استفزه، قائلًا «مبروك عليك المركز الرابع يا خدم».

واعتذر «كهربا» خلال تصريحاته لبرنامج «أكشن يا دوري» الذي يعرض على قناة «mbc action»، عن الواقعة، موضحًا أنه لم يقبل أن يسمع هذه الكلمات تقال عن فريقه.

وتعادل العميد أمس الجمعة أمام النصر بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين لحساب الجولة الـ22 ببطولة الدوري السعودي.

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