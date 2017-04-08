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فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة

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فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة

مصراوي Masrawy

مصانع البسكويت

كتبت – سحر عزام:

قال هاني شاكر، أحمد العمال المفصولين من أحد مصانع البسكويت بالعاشر من رمضان، إن سبب فصله مع 24 عاملا يأتي اعتراضا على استخدام الشركة لمواد وخامات رديئة ومنتهية الصلاحية بحسب قوله.

وأضاف شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" اليوم السبت، أن إدارة الشركة منذ 2015 تتبع سياسات تساهم في انهيار المصنع وإحداث خسائر مادية به بهدف إسقاطه، لافتًا لرفضه مع العمال الذين تم فصلهم مخالفة ضميرهم.

ومن جانبه أكد صبري زهران المستشار القانوني للشركة، أن ما يقوله العمال عن استخدام منتجات وخامات رديئة عار تماما من الصحة، لافتًا إلى إن فصلهم جاء لقيامهم بالإضراب بشكل غير قانوني.

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