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وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل

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وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل

مصراوي Masrawy

الدكتور هشام عرفات

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الطريق الدائري الإقليمي سينتهي بنهاية العام الجاري، وسيتم منع دخول الشاحنات للقاهرة بعد اكتمال تنفيذ هذا الطريق.

وأضاف عرفات في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" مساء السبت، أن الطريق الدائري الإقليمي يتكون من 4 حارات لكل اتجاه ويحقق السرعة والآمان للسيارات سواء النقل أو العادية، مشيرًا لتصميم الطريق الدائري على أعلى المواصفات العالمية بتضمنها حارات خدمة.

وأكد وزير النقل إن الطريق الدائري الإقليمي سيحل مشكلة المرور والشاحنات بالقاهرة وذلك بتحمل أوزان تصل إلى 30 طن، لافتًا لانتهاء الهيئة الهندسية للقوات الشركة مع وزارة النقل و جهاز التعمير انتهوا من الطريق باستثناء 92 كيلو متر سيتم الانتهاء منهم بحلول نهاية العام الجاري.

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