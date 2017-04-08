10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

اتهم مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، الرئيس الأمريكي بأنه يقوم بعملية "تبييض" أمام الجمهور العربي والأمريكي، كما قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الحكومة الأمريكية تفتقد إلى استراتيجية تتعلق بالسياسة الخارجية، وحذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من أن بلاده مستعدة للتحرك وحدها ضد كوريا الشمالية، وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الأوضاع الأخيرة في سوريا تدفع بالوضع إلى التدهور السريع.

1 - مدير المرصد السوري: الجميع بات "قاتلًا"

رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان (أ ف ب)

اعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم بعملية "تبييض" أمام الجمهور العربي والأمريكي، وقال إن "من يريد الدفاع عن أبناء الشعب السوري ويدعي حمايتهم، يجب عليه أن يتوقف عن قتل المدنيين السوريين، والجميع بات قاتلاً للمدنيين السوريين".

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2- المتحدثة باسم الخارجية الروسية: لا يمكن التنبؤ بسياسة أمريكا الخارجية

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (أ ف ب)

انتقدت الخارجية الروسية ما وصفته بافتقار الحكومة الأمريكية إلى استراتيجية تتعلق بالسياسة الخارجية. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، قولها للتلفزيون الرسمي :"إذا كان هناك شيء يمكن التنبؤ به في الولايات المتحدة، فهو عدم إمكانية التنبؤ بسياستها الخارجية".

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3- روحاني: ترامب ساعد الإرهابيين

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أ ف ب)

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمساعدة لمجموعات "الإرهابية" في سوريا. وقال روحاني "هذا السيد الذي تولى السلطة في الولايات المتحدة ادعى إنه يريد مكافحة الارهاب، لكن اليوم كل المجموعات الارهابية في سوريا احتفلت بعد الهجوم الامريكي". وأضاف "اذا كان ما تقولونه صحيحا (عن الرغبة في مكافحة الإرهاب خلال حملة الانتخابات الرئاسية) فلماذا كان أول عمل هو مساعدة الإرهابيين؟"

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4- بوريس جونسون: لن أسافر إلى موسكو

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب)

ألغى وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، زيارة كان يفترض أن يقوم بها إلى روسيا في العاشر من أبريل الجاري، بعد ساعات من مواجهة حادة بين مندوبي البلدين في مجلس الأمن اثناء مناقشة الضربة الصاروخية الأمريكية الأحادية على سوريا. وغرد جونسون على تويتر "لن أسافر إلى موسكو يوم الاثنين 10 أبريل. أولويتي هي محادثات مع نظرائي في مجموعة السبعة حول سوريا والدعم الروسي للأسد."

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5- ريكس تيلرسون: مستعدون للتحرك وحدنا ضد بيونج يانج

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (أ ف ب)

نبه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى أن بلاده مستعدة لـ"التحرك وحدها" ضد كوريا الشمالية، غداة ضربة أمريكية غير مسبوقة استهدفت قاعدة عسكرية سورية بعد اتهامه بشن هجوم كيميائي.

وقال تيلرسون من منتجع في فلوريدا حيث استقبل الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينج "نحن مستعدون للتحرك وحدنا إذا لم تكن الصين قادرة على التنسيق معنا" لاحتواء طموحات بيونجيانج النووية والتي تنتهك القانون الدولي.

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6- أبو الغيط: نساند الشعب السوري المغلوب على أمره

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أرشيفية)

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن الأحداث الأخيرة في سوريا والتي راح ضحيتها مدنيين عزل، من بينهم أطفال بتأثير الغازات المحرمة دوليا وتداعياتها "تدفع بالوضع السوري كله إلى التدهور السريع، وهو الأمر الذي قد تكون تداعياته شديدة السلبية". وذكر ابو الغيط، أن "الشعب السوري يعاني بشكل غير مسبوق للأسف، والجامعة لا يمكنها إلا أن تساند هذا الشعب الصامد المغلوب على أمره".

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7- مقتدى الصدر: أدعو الجميع للانسحاب العسكري من سوريا

الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر (أرشيفية)

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة لتجنيب بلاده ويلات الحرب، مطالبا واشنطن وموسكو بوقف التدخل في هذا البلد. وقال الصدر في بيان "ادعو الجميع للانسحاب العسكري من سوريا ليأخذ الشعب زمام الأمور فهو صاحب الحق الوحيد في تقرير مصيره وإلا ستكون سوريا عبارة عن ركام يكون المنتفع الوحيد هو الاحتلال والإرهاب".

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8- وزير الخارجية الأردني: لا حل عسكري في سوريا

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أرشيفية)

صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن المملكة ترى أن "لا حل عسكريا في سوريا" مؤكدا ضرورة إجراء حوار أمريكي روسي لتسوية النزاع، وأكد أن الأردن "تعامل مع الضربة الأمريكية" في سوريا على أنها "رد محدود مرتبط بالهجوم الكيميائي". وقال الصفدي في مقابلة مع برنامج ستون دقيقة "ما يأمله الأردن الآن هو أن تتكاتف كل الجهود باتجاه انخراط حقيقي وجاد في عملية سياسية توقف الاقتتال".

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9- مايك بنس: هزيمة داعش في العراق أولوية أمريكية

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس (أ ف ب)

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن سياسة بلاده في المنطقة لم تتغير وهزيمة داعش في العراق أولوية أمريكية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من المسؤول الأمريكي تناول فيه الجانبان سير العمليات في الموصل والأوضاع في سوريا.

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10 - رئيس وزراء السويد: اليوم حداد

رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين يحمل اليوم إكليل من الزهور قبل وضعها بالقرب من مكان هجوم الدهس (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إقامة مراسم تأبين بعد غد الاثنين، والوقوف دقيقة صمت في كافة أنحاء البلاد حدادا على أرواح ضحايا هجوم الدهس في ستوكهولم. وقال لوفين عقب وضعه إكليلا من الزهور الحمراء بالقرب من مكان الهجوم: "اليوم هو يوم الحداد".

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