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وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة"

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وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة"

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الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

كتبت – سحر عزام :

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة انتهت من إعداد القانون الخاص بحماية ذوي الإعاقة وإرساله لمجلس النواب لمناقشته في لجنة التضامن الاجتماعي.

وأضافت والي في حوار مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم السبت بأنه للمرة الأولى سيكون لدى قانون لحماية ذوي الإعاقة وفقا للاتفاقية الدولية التي وقعتها القاهرة عام 2008 لحماية ذوي الإعاقة، لافتة إلى إن هذا القانون يتماشى مع دستور 2014 الذي نص على ضرورة إعداد قانون لحماية ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي لذهابها للبرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة القانون مع لجنة التضامن الاجتماعي قبل عرضه على الجلسة العامة، لافتة إلى إن برنامج كرامة يتيح دعم نقدي لذوي الإعاقة.

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