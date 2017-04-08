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نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار

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نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار

مصراوي Masrawy

أحمد عبده الجزار

كتبت – سحر عزام :

قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية حول ارتفاع الأسعار في السوق.

وأضاف الجزار في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" مساء اليوم السبت بأن مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق في ظل تفاوت الأسعار في الأسواق مما يدل على جشع التجار بحسب قوله، مشيرًا لضرورة اتخاذ إجراءات للرقابة لحين تفعيل قانون التسعيرة الجبرية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تفاعل الحكومة مع أزمة ارتفاع الأسعار وعدم الوقوف مغلومة اليد في ضوء معاناة المواطن الشديدة من ارتفاع الأسعار بشكل متزايد خلال الفترة الأخيرة.

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