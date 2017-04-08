تصرف مُسيء من «رونالدو» في مباراة أتلتيكو

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نشرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، قد وجه السباب للحكم الإسباني ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا، الذي كان يدير الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالد، قد طالب باحتساب أكثر من مخالفة له مع اقتراب المباراة من نهايتها، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب شيء للهداف التاريخي للنادي، مما دفع صاروخ ماديرا لسب الحكم بوالدته بألفاظ خارجة.

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وطالبت الصحيفة الكتالونية بتطبيق العقوبة التي وقعت على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة، الذي عقوب بالإيقاف لمدة أربع مباريات دولية بعد توجيه إهانة لحكم مساعد أثناء خوض مباراة مع منتخب بلاده بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية.