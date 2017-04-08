هيجواين يحقق رقمًا جديدًا مع اليوفي

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سجل الأرجنتيني جونزالو هيجواين، إنجازاً تاريخياً مع فريقه يوفنتوس، وذلك بعد تسجيل هدف خلال مباراة كييفو فيرونا الجارية حاليًا، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

ويعتبر هيجواين أول لاعب يتمكن من تسجيل 20 هدفًا أو أكثر في الموسم الأول له مع السيدة العجوز منذ موسم 1957-1958.

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وكان ثنائي يوفنتوس عمر سيفوري وجون تشارليز قد سجلا أكثر من 20 هدفًا في ذلك الموسم، ليعود هيجواين لتحقيق هذا الإنجاز بعد 60 عامًا.

وتعاقد يوفنتوس مع جونزالو هيجواين في الصيف الماضي مقابل 90 مليون يورو، بعد تتويجه هدافًا للدوري الإيطالي مع نابولي بتسجيله 36 هدفًا.