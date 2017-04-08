راموس: الكلاسيكو سيكون بمثابة نهائي.. وأبواب الريال مفتوحة لجرييزمان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تحدث سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، عن تعادل فريقه أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية، خلال منافسات الأسبوع الـ31 للدوري الإسباني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو.

ونشرت صحيفة «الماركا» الإسبانية تصريحات لراموس، عقب المباراة، حيث أعرب عن أسفه بفقد نقطتين ثمينتين في صراع الليجا: «هيمنا على المباراة بأكملها، أمر معقد عدم حصولنا على الثلاث نقاط، كان من شأنها مساعدتنا كثيرًا».

وأضاف: «الأفضل في صفوف أتلتيكو مدريد حارس المرمى والمدافعين، قاموا بتدخلات أحدثت الفارق، دافعوا بشكل جيد».

وحول مواجهة الكلاسيكو أمم برشلونة: «ستكون مباراة نهائي، كما هو الحال لكافة المواجهات المتبقية هذا الموسم بالنسبة لنا، هي نهائي من أجل لقب الليجا، وعلينا الحصول على الثلاث نقاط في كل مواجهة».

شاهد أيضا

وعن مستقبل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان قال: «لست أفضل شخص للحديث عن مستقبل زيدان، بنهاية الموسم الألقاب ستقرر كل شيء».

وعن الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والذي أحرز هدف التعادل اليوم، في ظل الأنباء المتداولة باهتمام ريال مدريد بضمه، قال راموس: «جريزمان لاعب عظيم أظهر ذلك في السنوات الماضية، أبواب ريال مدريد مفتوحه للاعبين أمثاله ونرحب به بالطبع في صفوفنا».

واختتم تصريحاته حول مواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال: «في مثل هذا النوع من المباريات لا يهم من هو الفريق الأفضل، هو نوع من المباريات نود جميعًا أن نلعبها، علينا أن نكون في قمة تركيزنا».