ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

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يعقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، ورشة عمل بشأن قانون الرياضة المقرر مناقشته بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، بمقر الائتلاف، بحضور المهندس محمد، فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب.

ووجه السويدى، رسالة إلى نواب الائتلاف من أجل دعوتهم للمشاركة فى حضور الاجتماع، وجاء نصها: "السادة نواب ائتلاف دعم مصر المحترمين، يتشرف ائتلاف دعم مصر بدعوة حضراتكم لحضور ورشة عمل غدا الأحد الموافق 9 إبريل 2017 فى تمام الساعة 6:30 مساء فى مقر الائتلاف بجاردن سيتي".

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وأضاف في الرسالة: "الاجتماع يناقش قانون الرياضة الجديد تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة يوم الاثنين".