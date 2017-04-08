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مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

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مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

التحرير

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نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مصادر برلمانية قولها إن الإسلام لا يطلب من المرأة ارتداء النقاب، والمطلوب منها هو ارتداء الملابس المحتشمة وتغطية الشعر، فلا يظهر من المرأة سوى الوجه والكفين؛ إنما تغطية الوجه وعدم ظهور إلا العينين منه هو تقليد غير إسلامي من الأساس. 

وذكرت الصحيفة أن عدد من أعضاء مجلس النواب، أعلنوا قرب الانتهاء من مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب تمامًا في المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن "هذا القانون ضروري الآن لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف".

يأتي هذا في وقت أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة.

في المقابل، قالت النائبة أمنة نصير، إنهم لم يعلموا حتى الأن حقيقة مشروع قانون بمنع ارتاء النقاب في المؤسسات العامة وفي العمل داخل دواويين الوزارات، ولكن ما يتردد بأن صاحب مشروع القانون هو النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية والمتحدث السابق باسم ائتلاف دعم .

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ورحبت النائبة بفكرة مشروع القانون وقالت إن عددًا من الإرهابيين يستخدمون القناب لاختراق الأمن، مؤكدة أن الإسلام لم يأخذ بالنقاب فلماذا نأخذ نحن به.

وأضافت النائبة في تصريح لـ"التحرير" أنا بطلب يمنع النقاب من مصر نهائيًا، لأنه يأتي بعكس ما أرادت به الشريعة، فالقرأن الكريم ذكر في الأية 30 والأية 31 من سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن ومنطقة الجيب هى منطقة الصدر وليست الوجه".

وتابعت "لو أراد الحق تغطية الوجه وأن يسدل الخمار على الوجه لقال وليضربن بخمرهن على وجوههن، ولكن هى للأسف ثقافة دول الجوار والمبعوثين بتلك الدول تكلموا بهذه الثقافة، فأحد الجمعيات في الإسكندرية عرضت على الأهالي أن يتنقبن مقابل منحهن حلق".

وأكدت أن مشروع القانون لو قدم بصورة رسمية سأدلي بما فيه بناءً على معلومات علمية. 

وفي وقت لاحق من شهر فبراير من العام الجاري قال النائب علاء عبد المنعم في تصريحات صحفية إن رؤية رئيس جامعة القاهرة صائبة، وتصب فى الصالح العام للدولة المصرية خلال هذه المرحلة ونحن نؤيده فى هذه الرؤية ونريد أن نعممها على مستوى جميع المؤسسات الحكومية لما سيكون لها من مردود إيجابي كبير، مضيفًا "نحن بداخل الائتلاف نعد بشكل كامل قانون لمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات المصرية، خاصة أن حجب الوجه بطريقة مستمرة أمر محظور خاصة فى المرحلة التى تمر بها البلاد بمحاربة الإرهاب، وبالتالى كشف الوجه سواء للمرأة أو الرجل أمر مطلوب".

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التحرير

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