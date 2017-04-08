أخبار عاجلة

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

Google+ Print
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر الإعلامي خيري رمضان، مساء السبت، النهج الذي يتبعه الإعلام السوداني تجاه خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى ارتفاع نبرة التجاوز في حق المصريين بطريقة غير مبررة.

وقال: «هناك لغة لا تليق تدور داخل الإعلام السوداني، في حين أن الشعب السوداني شعب مثقف ورقيق وشقيق، ولا يجب أن تتحول الخلافات إلى هذا الشكل».

شاهد أيضا

وأضاف رمضان، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن «الفترة الأخيرة تشهد تغيرًا في السياسات السودانية، وهناك تحركات غريبة تشهدها السودان خاصة بعد زيارة أم أمير قطر الأخيرة إلى السودان، وبعدها زيارة الرئيس السوداني إلى إثيوبيا، وحديثه عن أن الاعتداء على إثيوبيا يمثل اعتداء على السودان، حيث أن ذلك يشير إلى وجود اتجاه غير مفهوم للسودان».

وعن القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية السودانية بتطبيق نظام التأشيرات فيما بتعلق بالمصريين القادمين، من سن 18 إلى سن 49، والسماح للأطفال والنساء بالدخول؛ قال إن «السودان من حقه أن يفرض تأشيرة دخول»، لافتًا إلى أن «العلاقات المصرية السودانية أكبر من أي رئيس أو حاكم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة