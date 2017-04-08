خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

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استنكر الإعلامي خيري رمضان، مساء السبت، النهج الذي يتبعه الإعلام السوداني تجاه مصر خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى ارتفاع نبرة التجاوز في حق المصريين بطريقة غير مبررة.

وقال: «هناك لغة لا تليق تدور داخل الإعلام السوداني، في حين أن الشعب السوداني شعب مثقف ورقيق وشقيق، ولا يجب أن تتحول الخلافات إلى هذا الشكل».

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وأضاف رمضان، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن «الفترة الأخيرة تشهد تغيرًا في السياسات السودانية، وهناك تحركات غريبة تشهدها السودان خاصة بعد زيارة أم أمير قطر الأخيرة إلى السودان، وبعدها زيارة الرئيس السوداني إلى إثيوبيا، وحديثه عن أن الاعتداء على إثيوبيا يمثل اعتداء على السودان، حيث أن ذلك يشير إلى وجود اتجاه غير مفهوم للسودان».

وعن القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية السودانية بتطبيق نظام التأشيرات فيما بتعلق بالمصريين القادمين، من سن 18 إلى سن 49، والسماح للأطفال والنساء بالدخول؛ قال إن «السودان من حقه أن يفرض تأشيرة دخول»، لافتًا إلى أن «العلاقات المصرية السودانية أكبر من أي رئيس أو حاكم».