برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

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تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة مع 20 نائبا آخرين؛ لمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور.

وطالب رشاد الحكومة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار هذا المرض الخطير والحفاظ على الثروة الداجنة ومحاربة الغلاء في الأسعار بسبب نفوق أغلب الدواجن والطيور في المزارع والمنازل، كما أنه يسبب ذعرا وخوفا بين شريحة كبيرة من المجتمع.

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وأشار أبو طالب إلى ضرورة التحرك السريع للحكومة، ووضع الحلول المسبقة لمعالجة هذا المرض الخطير، إذ شهدت محافظة الفيوم مؤخرا وفاة أول شخص فى عام 2017 بسبب إصابته بأنفلونزا الطيور، ما يوجب العمل بشكل جاد وعاجل لاحتواء هذا المرض وتجفيف منابعه.