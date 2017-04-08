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المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

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المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

التحرير

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قال الكاتب أحمد المسلماني، اليوم السبت، إن «مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ، عرضوا عليه 3 سيناريوهات للضربة الجوية إلى سوريا، الأول هو قطع الرأس، بمعنى ضرب قصر الرئاسة السورية في دمشق واغتيال بشار ورجاله».

أضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، عبر فضائية «دريم»: «السيناريو الثاني هو ضرب معظم الجيش السوري، 60 قاعدة أرضية، وقواعد جوية، وتدمير كل مقدرات الجيش السوري تمامًا»، لافتًا إلى أن «السيناريو الثالث هو ضرب قاعدة الشُعيرات في حمص، وهو ما حدث، وإلغاء السيناريو الأول والثاني».

وتساءل المسلماني: «إذًا لماذا لم يقم ترامب بضرب قصر الرئاسة واغتيال بشار الأسد أو تدمير الجيش السوري واختيار السيناريو الثالث؟»، مجيبًا: «لو تم اغتيال الأسد ستكون دولة بلا رأس وبلا سلطة ولا جيش، وستكون الساحة مفتوحة تمامًا لتنظيم داعش ليصبح هو القوة الرئيسية في البلاد، وفي هذه الحالة يكون ترامب أفسح المجال لداعش لحكم البلاد».

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أوضح المسلماني سببًا آخر لاختيار ترامب السيناريو الثالث، قائلًا: «السيناريو الأول والثاني لن يفوت الروس أحدهما، الروس يفوتوا ضربة مثل هذه، وإثنين وثلاثة، ولكن اغتيال بشار أو تدمير الجيش لن تقبل به روسيا أبدًا، وتكون مقدمات حقيقية لحرب عالمية ثالثة».

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التحرير

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