«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية

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افتتح المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، مؤسسة المرحوم سامى دياب الخيرية، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، ومتسشفى خيري بقرية سنهوت بمحافظة الشرقية.

رافق قرطام، اليوم السبت، النائب إيهاب الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب أسامة شرشر، واللواء عاصم جنيدي مساعد رئيس الحزب، وبشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين.

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وأطلقت الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين وعائلة «دياب» بالشرقية مبادرة جديدة، بإنشاء مؤسسة لتدريب الخريجين بالمجان، لإلحاقهم بسوق العمل، تحمل اسم مؤسسة المرحوم «سامى دياب الخيرية»، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق.

وقال حسن دياب، عضو اللجنة العليا لحزب المحافظين، إن الهدف من إنشاء المؤسسة، تأهيل الشباب على مواكبة سوق العمل بالمجان، ومساعدتهم على تغيير مسار حياتهم المهنية والعملية، من خلال برامج تدريبية على الحرف اليدوية والتكنولوجية الحديثة لمواكبة التطور فى سوق العمل، انطلاقًا من مبدأ مساعدة الشباب على العبور بهم من الفترة الحرجة التى تمر بها مصر، وفى ظل تراجع أعداد المهنيين والفنيين وعدم وعيهم بالتقدم التكنولوجى والتقنى السريع فى العالم للصعود بهم مرة أخرى إلى مصافّ الدول المتقدمة.

وتوجه الوفد إلى مستشفى سنهوت التخصصى، للاطلاع على أعمال التطوير بالمستشفى، الذى أُسِّس بالمجهودات الذاتية، والقائمون عليه كل من العتيبة، سفير الإمارات بواشنطن، والذى ساهم بمعدات طبية متقدمة، وبمشاركة المؤسسة الخيرية للدكتور كامل دياب، وبمشاركة جميع عائلات وأهالى وأهالى سنهوت.