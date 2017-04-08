بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

وقع هبوط أرضي مفاجئ في شارع بورسعيد بمنطقة كليوباترا، أمام العقار 247، مساء اليوم السبت، ما تسبب في إرباك حركة المرور دون تأثير على العقارات المجاورة.

وقال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الهبوط وقع على مساحة 3×3 متر تقريبًا، مؤكدًا أنه لم يتسبب في أي خسائر أو إصابات بين المارة.

وأضاف رئيس الحي، في تصريحات صحفية، أن إدارة الطرق وشركات الصرف الصحي والغاز ومياه الشرب ما تزال تواصل أعمال إصلاح ومعالجة موقع الهبوط.

يشار إلى أن الإسكندرية شهدت نحو 12 حادث هبوط أرضي خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة تهالك شبكات الصرف الصحي، في مناطق متفرقة أبرزها العصافرة وسيدي بشر.

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