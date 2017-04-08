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«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد

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«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد «نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد

التحرير

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تعكف شركة "نيسان" اليابانية، على وضع اللمسات الأخيرة، لطرح سيارتها الرياضية الجديدة "هيرتاج 370Z” في معرض نيويورك الدولي السيارات.

وبحسب موقع "درايف سبارك"، فإن الشركة اليابانية تنوي طرح السيارة الجديدة خلال عام 2019، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لسلسلة الطراز الرياضي لشركة "نيسان Z".

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وتنوي الشركة اليابانية لطرح الإصدار الجديد للسيارة بلونين، هما الأصفر والأسود، كإصدار محدود ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي للفئة الرياضية "Z" الشهيرة، والتي تتم 50 عامًا في 2019.

ويبدأ معرض نيويورك الدولي للسيارات خلال أيام قليلة، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري موسع، خاصة أن المحفل الدولي واحد من أهم الواجهات التي تلقى أهمية بالغة لدى الشركات العالمية المصنعة للسيارات.

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التحرير

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