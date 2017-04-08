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هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك

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هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك

التحرير

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أكدت شركة "هيونداي" الكورية، أنها ستقوم بعمل بث مباشر لظهور سيارتها السيدان المعدلة "سوناتا" خلال معرض نيويورك الدولي، والذي يبدأ فعالياته في 15 من أبريل الجاري.

وبحسب موقع "كارز"، فإن هيونداي قامت فعليًا بالكشف عن النسخة الجديدة المعدلة من سيارتها السيدان "سوناتا" في مقر الشركة الكورية بالعاصمة سيول.

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وتأمل الشركة الكورية في أن تحظى سيارتها الجديدة بقبول الجماهير في أول ظهور رسمي لها بالمعرض الدولي في نيويورك.

وتستغل العديد من الشركات العالمية المعرض الدولي والحضور الإعلامي والجماهيري، لطرح أحدث ما توصلت إليه من تقنيات وإصدارات مواكبة للتكنولوجيا الحديثة في السوق العالمي.

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التحرير

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