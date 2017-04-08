«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق

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تعكف شركة "سوبارو" اليابانية، على علاج بعض الأمور الحيوية الخاصة بإصداراتها على مستوى الأسواق العالمية.

وبحسب موقع "ذا درايف"، المتخصص في شئون السيارات، فإن الشركة اليابانية تخطط في الوقت الحالي لتغيير السمعة الخاصة بإصداراتها، عن طريق تقديم تقنيات أكثر حداثة وملائمة للطابع الفاخر والرياضي.

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أشار الموقع إلى أن سوبارو التي استطاعت تحسين إصداراتها بعمل "WRX” و"WRX STI”، إلا أنها لا تزال تعاني في بعض الأمور الفنية التي تتعلق بمحاكاة الطابع الشكلي لسيارات شقيقتها اليابانية الكبرى تويوتا.

وتعكف الشركة اليابانية في الوقت الحالي على تقديم نماذج جديدة من السيارات الرياضية على مستوى المحافل الدولية للسيارات، أملًا في استعادة ثقة الجمهور.