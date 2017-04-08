أخبار عاجلة

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق

Google+ Print
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق «سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعكف شركة "سوبارو" اليابانية، على علاج بعض الأمور الحيوية الخاصة بإصداراتها على مستوى الأسواق العالمية.

وبحسب موقع "ذا درايف"، المتخصص في شئون السيارات، فإن الشركة اليابانية تخطط في الوقت الحالي لتغيير السمعة الخاصة بإصداراتها، عن طريق تقديم تقنيات أكثر حداثة وملائمة للطابع الفاخر والرياضي.

شاهد أيضا

أشار الموقع إلى أن سوبارو التي استطاعت تحسين إصداراتها بعمل "WRX” و"WRX STI”، إلا أنها لا تزال تعاني في بعض الأمور الفنية التي تتعلق بمحاكاة الطابع الشكلي لسيارات شقيقتها اليابانية الكبرى تويوتا.

وتعكف الشركة اليابانية في الوقت الحالي على تقديم نماذج جديدة من السيارات الرياضية على مستوى المحافل الدولية للسيارات، أملًا في استعادة ثقة الجمهور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»