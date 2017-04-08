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وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم"

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وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم"

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الدكتورة غادة والي

كتبت – سحر عزام :

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إن أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من الأطفال العاديين، مشيرة لتخصيص وحدة بوزارة التضامن لإدارة مباردة أطفال بلا مأوى برعاية صندوق تحيا .

وأضافت والي في حوار مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم السبت، أن وزارة التضامن الاجتماعي وقعت اتفاقيات مع جمعيات أهلية للمساعدة في مبادرة أطفال بلا مأوى، موضحة إن هدف مبادرة أطفال بلا مأوى هو إعادة دمج هؤلاء الأطفال بالمجتمع وسوق العمل عبر التعليم والتدريب.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي لاستهداف مباردة أطفال بلا مأوى برعاية صندوق تحيا مصر تأهيل أطفال الشوارع وإعادتهم لمؤسسات الرعاية في ضوء ما يتعرضون له من أخطار في الشارع، لافتة لمبادرة لتأهيل العاملين والمشرفين في دور الرعاية لتشجيع الأطفال على البقاء فيها.

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