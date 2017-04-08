وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد

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تفقد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، اليوم السبت، مستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد، والذى سبق افتتاحه في ٢٣ ديسمبر الماضي خلال الاحتفال بأعياد النصر.

ووافق الوزير على توفير جهاز ماموجرافي للكشف المبكر على سرطان الثدي، وجهاز تعقيم سريع للأدوات، وأجهزة حاسب آلي ومجففات لمغسلة المستشفي، وطالب بتسجيل بيانات المرضي على أجهزة الحاسب الآلي، وربطها بمنظومة المعلومات بالوزارة.

رافق الوزير خلال الزيارة المحافظ اللواء عادل الغضبان، والدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والنواب أحمد فرغلي ورانيا السادات ومحمود حسين.

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وأعلن المحافظ، أن بورسعيد ستشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة كأولى المحافظات في تطبيق النظام، نظرا لما تمتلكه من إمكانيات طبية وبشرية.