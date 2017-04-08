«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

«الشعب لابد أن يكون فقيرًا .. الفقراء يدخلون الجنة».. تلك الجملة المعبرة للفنان «عادل إمام» في مسرحية الزعيم، لم تعد مجرد كلمات كوميدية، إذ أضحكت واقعا يعشيه المواطنون، بعد أن «كوتهم» موجة الغلاء التي ضربت السلع كافة، وأفرغت «جيوب» الناس.

شهدت أسواق الشرقية، ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، حيث بلغ سعر الطماطم 15 جنيهًا للكيلو الواحد، وكيلو الدواجن 35 جنيهًا، والفلفل 10 جنيهات، ليتحول شعار «مجنونة يا قوطة» إلى «مجنونة يا كل حاجة»، بعد عاصفة الجنون التى اجتاحت الأسعار.

أما عن اللحوم الحمراء بالشرقية فزاد سعر كيلو «اللحمة»، 10 جنيهات ليصل إلى 120 جنيهًا للكيلو، خلال أسبوع، فضلا عن ارتفاع سعر الليمون إلى 25 جنيهًا للكيلو، والباذنجان والبطاطس والبصل و الثوم، من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.

فيما ارتفع سعر الزيت إلى 16 جنيهًا للزجاجة اللتر، والسمن النباتى إلى 50 جنيهًا والسكر إلى 15 جنيهًا للكيلو، ليعلق الأهالي: «الغلا بيكوينا .. ورسالتنا للحكومة «حسبنا الله وكفى.. سمع الله لمن دعى».

وقالت «عايدة بهجت»، ربة منزل: «الحكومة مش حاسه بالناس اللى مبئتش قادرة تعيش.. وهناكل طين علشان إحنا فقرا أوى»، معربة بتلك الكلمات عن استيائها من ارتفاع الأسعار لكافة السلع، والتصريحات العاجزة للمسئولين على حد وصفها.

ورأت «إيمان جابر»، ربة منزل، أن مصر تمر من جديد بالشدة المستنصرية، والتى حدثت فى عهد الخليفة الفاطمى «المستنصر بالله»، وأهلكت الحرث و النسل، وبات الناس وقتها جياعًا، يخطفون الخبز من على رؤوس الخبازين، وهو ما أصبح شبه ملموسً بشوارع كافة محافظات مصر.

شاهد أيضا

من جانبه صرح محافظ الشرقية، اللواء «خالد سعيد»، أن مديرية التموين تُشدد الرقابة على الأسواق التجارية، فى إطار السيطرة عليها و الحد من جشع التجار، وتلاعبهم بالأسعار، ويجرى تكثيفها مع الوقت، وأن رجال مديرية التموين يستحقون الإشادة عما يقدموه من جهود لخدمة المواطن.