أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم السبت، إن سوريا أصبحت مستباحة، من الإرهابيين والأمريكان والروس والأتراك والقطريين وغيرهم، مشددًا على أن الشعب السوري الشقيق هو الذي يدفع الثمن وحده، مستكملًا: «مصر وسوريا بلد واحد، ومينفعش النهاردة نبيع سوريا وأن نتخلى عن شعبها وجيشها».

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «بشار الأسد لن يسقط بالصواريخ العابرة، ولا يوجد دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي، ومفيش حد في العالم عنده معلومة حقيقية عن مين اللي ضرب، ولو تأكدنا من ذلك لأدنا بشار، ولو هو اللي ضرب يطلعولنا فيديو نشوف».

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تابع: «إيه هي مصلحة سوريا في ضرب الشعب بالكيماوي؟ هل من المنطق إنه يضرب شعبه بالكيماوي؟ وكان من المفترض أن تُشكل الأمم المتحدة لجنة دولية محايدة تحدد من الذي ضرب الكيماوي في سوريا، يريدون أن لا تعود سوريا، والمستفيد الوحيد هو إسرائيل مع الإرهابيين».