وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "مصر أولى بأولادها، ومعندناش مشكلة تمويل، ومش هنلجأ للخارج، مع احترامى للكل، أنت كمخترع أحلم وإحنا مسئولين أننا نوفر الإمكانيات، محدش يغريكم بأي شيء، ولو لقيت تقصير، أبقى اشتكي".

وأشار عبد الغفار، خلال احتفالية تكريم الباحثين الفائزين في معرض جنيف الدولي، التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي للاختراعات 2017، اليوم السبت، إلى أن الحاضنات الإلكترونية بالجامعات، تعد ملجأ هامًا لكل الباحثين والمبتكرين، بدلًا من الاعتماد على أكاديمية البحث العلمي فقط، ما يوفر تواجد فىي كل المحافظات وبتوسع، بجانب إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي.

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وأعلن عن أن الوزارة تواصلت مع كل الوزرات لمعرفة خططهم البحثية والمشاكل التي يعانوا منها، ضاربًا مثال بوزارة الزراعة التي أعدت قائمة بأهم ما تحتاجه خلال الـ5 سنوات المقبلة، وهو ما ستعمل كل كليات الزراعة على دراسته، فضلًا عن اشتراط أن يدرس الباحثين فى مرحلة الدراسات العليا هذه المشكلات وطرح حلول لها.

وذكر أن مصر ما تزال متأخرة في مؤشر الابتكارات العالمي، لافتًا إلى أن من أولويات عمل أكاديمية البحث العلمي خلال الأيام القادمة زيادة أعداد ونوعية الأبحاث.