حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا»

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قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، اليوم السبت، إنه يستبعد تورط نظام الرئيس بشار الأسد أو روسيا في استخدام الكيماوي فى واقعة خان شيخون، مشدّدًا على أن الدولة عندما تستخدم الغاز ففي هذه الحالة تحكم على نفسها بالإعدام.

أضاف بخيت، خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الأسد حقق انتصارات على الأرض ولا يحتاج لاستخدام الأسلحة الكيميائية، منوهًا إلى أنه لا يُبرأ الأسد، مستكملًا: «لا أحد برئ في الأزمة السورية، وبشار مجرم».

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وأشار إلى أن إسرائيل المستفيد الأول من الضربة الأمريكية على القاعدة السورية، فضلًا عن عودة الولايات المتحدة لاتخاذ مواقف هيمنة وقوية بعد إدارة أوباما التي خذلتها وجعلتها قوة مبهدلة، وكذلك التنظيمات الإرهابية التي تُسمي نفسها معارضة في سوريا.