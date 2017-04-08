برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول

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أشاد النائب علاء عبد النبي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بخطوات الحكومة لتنقية البطاقات التموينية من الأموات ومن غير المستحقين للدعم.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجسل النواب، أن عملية الاستمرار في الدعم مهمة جدا، ولكن بشرط أن يصل الدعم إلى مستحقيه والفئات غير القادرة، أما أن يتم إهدار ما لايقل عن 100 مليار جنيه في دعم الأغنياء وغير المستحقين فهذا ما لا يقبله أحد في ظل الظروف الراهنة.

وأكد أن مصر تسير بخطوات صحيحة نحو الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى، على الرغم من وجود تحديات وصعاب شديدة تواجهها فى الفترة الحالية، مؤكدًا أننا بحاجة ماسة إلى وجود رقابة صارمة على الأسواق ويجب الضرب بيد من حديد على محتكرى السلع الغذائية.

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وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم السبت، اجتماعا لمتابعة عملية تنقية بطاقات التموين، والإجراءات الفنية التى تتم فى هذا الإطار.

وأعلنت الحكومة أن جهود تنقية وتحديث البيانات أسفرت عن وجود بيانات صحيحة لنحو 54 مليونا و465 ألف مواطن، ويتم حالياً التحقق بشكل كامل ووافٍ من صحة بيانات نحو 19 مليون مواطن آخرين، لوجود نقص وأخطاء فى بياناتهم.