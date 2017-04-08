الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

استطاع فرق الأهلي للسباحة عمومي -رجال وسيدات- تحقيق فوز كبير، بعدما حصد المركز الأول لبطولة كأس مصر، المقامة حاليًا بمجمع السباحة بنادي سموحة السكندري، وتستمر حتى 30 أبريل الجاري لباقي المراحل العمرية.

وقدم سباحو وسباحات النادي الأهلي أداءً مميزًا، وتمكنوا من حسم معظم السباقات بفاصل زمني كبير بينهم وجميع المنافسين.

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واستطاع النادي الأهلي حسم مراحل 16 سنة ناشئين، و17 سنة ناشئات، ومرحلة 19 سنة ناشئين، بالإضافة إلى مراحل العمومي.

يذكر أن فريق الأهلي رجال تمكن من حسم اللقب، واستعادة البطولة بعد غياب دام عامين، فيما احتفظ عمومي الأهلي لسيدات السباحة بالصدارة ليواصلن التألق.

ويشرف على اللعبة أيمن سعد، مستشار مجلس الإدارة والجهاز الفني للسباحة بالنادي الأهلي، وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء، محمد علام، المدير الفني للسباحة الأهلي، أحمد أسعد، المدير الإداري، وحسين حاتم، إداري السباحة.