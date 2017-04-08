فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على طلب أحد الصحفيين له بوضع المايك الخاص بقناة beIN SPORTS، على الحامل الخاص به، قائلًا «مش هلمس قناة قطر دي، أنا متوضي».

وعقد رئيس القلعة البيضاء، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، لتقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وتحدث «مرتضى» عن مباراة إنبي، مشددًا: "المباراة لن تذاع سوى على قناة النيل الرياضة احترامًا للجمعية العمومية بمنع التعامل مع الناس اللي بتشتم الزمالك"، في إشارة منه إلى محللين القنوات الفضائية، الذين هاجمهم مرتضى من قبل بسبب انتقاد الزمالك.