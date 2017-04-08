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ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم

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ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد إن رجال ونساء الجيش الأمريكي مثال جيد لأمريكا والعالم بعد الهجوم الذي تم تنفيذه على سوريا، الجمعة.

وقال ترامب في تدوينة على "تويتر"، السبت: أهنئ رجال ونساء الجيش الأمريكي لتمثيلهم الولايات المتحدة والعالم بصورة جيدة في الهجوم على سوريا".

وأصدر ترامب أوامره للجيش الأمريكي بإطلاق 59 صاروخًا طوافًا طراز "توماهوك" على مطار الشعيرات العسكري في سوريا بعد أيام من وقوع هجوم كيميائي في بلدة "خان شيخون" السورية ومقتل 86 شخصًا.

كانت خان شيخون قد شهدت هجومًا أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال، وحملت أمريكا ودول غربية وعربية أخرى نظام الرئيس بشار الأسد المسؤولية مؤكدين أنه وراء هذا الهجوم مستخدمًا أسلحة كيماوية محرمة دوليًا.

ونفت دمشق بشكل قاطع ذلك مشيرة إلى أنها بالفعل نفذت غارات جوية لكنها استهدفت مخازن أسلحة للمسلحين التابعين لتنظيم جبهة النصرة وكان بها أسلحة كيماوية قادمة من العراق.

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مصراوي Masrawy

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