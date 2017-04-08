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بالصور- على أنغام "السمسمية".. بورسعيد تودع 1280 سائحًا

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مصراوي Masrawy

على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًاعلى أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا

على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (2)على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (2)

على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (3)على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (3)

على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (4)على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (4)

على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (5)على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (5)

على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (6)على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (6)

على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (7)على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (7)

على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (8)على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (8)

على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (9)على أنغام السمسمية بورسعيد تودع 1280 سائحًا (9)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت محافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، احتفالية على رصيف باب (1) السياحي، لوداع ركاب السفينة Al.bAtros التي ترفع علم جزر الباهاما، وعلى متنها 1280 سائحًا، وطاقم بحارة.

قدمت فرقة الفنون الشعبية "عجمستان"، بقيادة عمرو وأحمد العجمي، عددًا من الفقرات الفنية أمام باب الميناء جوار الممشى السياحي أثناء مغادرة الركاب المدينة، متجهين صوب المركب السياحية، وذلك تحت إشراف محمد الدسوقي، المشرف العام على الشؤون الثقافية بالمحافظة.

ويبلغ طول السفينة 205.4 مترًا، وعرضها 25.2 مترًا، ومن المقرر أن تغادر الميناء متجهة إلى ميناء إيطاليا.

من جانبها، أكدت هيئة موانئ بورسعيد، في بيان، أن استئناف حركة السياحة بالميناء يعطي للتوكيلات الملاحية وشركات السياحة في العالم مؤشرًا جيدًا لأجواء الأمن والأمان السائدة بالبلاد حاليًا، واستعادة حركة السياحة المعتادة بميناء بورسعيد.

يذكر أن الميناء استقبل ثلاث سفن سياحية خلال العام الماضي؛ الأولى أطول سفينة في العالم وهي genting dream وعلى متنها 2000 سائح، والباخرة الثانية هي voayager وعلى متنها 600 سائح، وأخيرًا السفينة star clipper، أسرع السفن الشراعية في العالم وعلى متنها 150 سائحًا.​

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