أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي

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تعادل فريقي إمبولي وبيسكارا إيجابيًا (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب كارلو كاستيلاني، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

سجل عمر القدوري، هدف التقدم لإمبولي في الدقيقة الـ9 من بداية المباراة، قبل أن يسجل كابراري هدف التعادل لبيسكارا في الدقيقة الـ31 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل إمبولي المركز الـ17 في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بينما يتذيل بيسكارا ترتيب جدول المسابقة برصيد 14 نقطة.

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وفي نفس الجولة، تعادل أتلانتا وساسولو إيجابيًا، بهدف لكل فريق، على ملعب ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا.

سجل بيلجريني هدف التقدم لساسولو في الدقيقة الـ36 من الشوط الأول، وتعادل كريستانتي لأتلانتا في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

بهذه النتيجه يحتل أتلانتا المركز الـ5 في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بينما يحتل ساسولو المركز الـ15 برصيد 32 نقطة.