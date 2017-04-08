تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية

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فاز فريق تشيلسي على نظيره بورنموث، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل الهدف الأول لفريق تشيلسي أدم سميث، في مرماه عن طريق الخطأ، في الدقيقة 17، وأضاف ايدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 20، وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 42 استطاع جوشوا كينج من إحراز الهدف الوحيد لبورنموث، واختتم ماركوس الونسو ثالث أهداف تشيلسي في الدقيقة 68.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق تشيلسي لـ75 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريمير ليج.