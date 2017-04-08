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البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا»

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البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا»

التحرير

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اكتسح بايرن ميونيخ، ضيفه بوروسيا دورتموند، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، لحساب الجولة 28 من الدوري الألماني.

تقدم بايرن بثنائية مبكرة عن طريق فرانك ريبيري وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين الرابعة والعاشرة، وقلص رافاييل جوريرو الفارق لدورتموند في الدقيقة 20.

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وفي الشوط الثاني، واصل بايرن سيطرته ليضيف ثنائية عن طريق أرين روبين وليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقتين 49 و68.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ لـ68 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد دورتموند عند50 نقطة في المركز  الرابع من جدول ترتيب البوندسليجا.

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التحرير

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