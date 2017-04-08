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بيبي أول ضحايا ديربي مدريد

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بيبي أول ضحايا ديربي مدريد بيبي أول ضحايا ديربي مدريد

التحرير

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تبين إصابة البرتغالي بيبي لاعب ريال مدريد الإسباني، ليصبح أول ضحايا الديربي الذي جمع الفريق الملكي مع نظيره أتليتكو مدريد.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن بيبي توجه إلى عيادة سانيتاس من أجل الفحوصات وتبين أن اللاعب يعاني من كسور في الاضلاع، وتحديدًا الضلع السابع والثامن وسيغيب لـ أسابيع.

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وأضافت الصحيفة، أن بهذه الإصابة يغيب البرتغالي الدولي عن لقائيّ المرينجي القادمين أمام بايرن ميونيخ ومن المحتمل غيابه أيضا عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

يذكر أن الريال سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام أتليتكو مدريد، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سنتياجو بيرنابيو، في إطار مباريات الأسبوع 31 من الدوري الإسباني.

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التحرير

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