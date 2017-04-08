بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة

مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

حصل "مصراوي" على صور من داخل مزرعة الدلنجات، التي داهمتها قوة أمنية اليوم السبت، وقتلت بها إرهابيين اثنين أطلقا النار في اتجاه أفراد القوة.

وذكر بيان رسمي لوزارة الداخلية أنه خلال عملية مداهمة المزرعة تبين استغلالها في تصنيع العبوات المتفجرة وإعداد السيارات المفخخة، كما اكتشف اختباء مجموعة مسلحة بها لأغراض التأمين.

وأضاف البيان أن المسلحين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة في اتجاه القوة الأمنية حال مداهمة المزرعة، حيث جرى تبادل لإطلاق الرصاص أسفر عن مصرع الإثنين؛ أحدهما نجار مسلح مقيم بقرية المسعدة التابعة لمركز المحمودية، والآخر حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية.

كما عُثر بحوزة المذكورين على بندقية آلية عيار 7,62×39 وبندقية FN. وبتفتيش أحد المباني المُلحقة بالمزرعة عُثر أيضًا على 4 بنادق آلية 7,62×39مم، وطبنجة 9مم، و11 خزينة آلي، و3 قنابل يدوية، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرةF1.

وباستكمال تفتيش المزرعة، تم الاشتباه في كمية كبيرة من الرمال جوار المبنى، تبين وجود مخبأ أسفلها؛ سرداب سري بعمق 4 أمتار تبلغ مساحته 4 م2، وجد داخله (2جهاز يستخدم في تصنيع المواد المتفجرة، وجهاز آخر لتجهيز الحمض المستخدم في تصنيع المتفجرات، وجركن سعة 50 كيلو جرام من ذات المواد، وجوال يزن 50 كيلو جرام عجينة من تلك المواد، و500 جرام من مادة SOLT-R الناسفة.​