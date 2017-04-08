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غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

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غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

التحرير

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علقت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على زيارة الوزيرسامح شكرى للسودان، قائلة: "العلاقات المصرية السودانية علاقات أزلية وأبدية ولا يمكن أن تسمح أو السودان لأي طرف داخلى أو خارجي للوقيعة بين البلدين الشقيقين بإفساد العلاقات التاريخية بين شعبي وادي النيل".

وأضافت، عجمى، فى تصريحات صحفية، أن مصر تدعو دائما الي تعزيز الشراكة المستمرة بين البلدين بما يعود بالخير على كلتا الدولتان، لافتًة إلى أن إجراء فرض السودان لتأشيرات دخول لأراضيه على المصريين، يمكن إحتواءه عبر القنوات الدبلوماسية الثنائية وعن طريق عقد اللجنة السياسية المشتركة للبلدين.

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وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ما يجمع الشعبين أكثر ما يفرقهم لذلك أتوقع كنائبة في البرلمان المصري وبصفتى ممثلة للمصريين في الخارج زيارة ناجحة للوزير سامح شكري وأثق فى قدرة الدبلوماسية المصرية علي إذابة كافة الخلافات وتنقية أجواء سوء الفهم الذي حدث في الفترة الأخيرة خاصة الاشتباك الإعلامي غير المسئول بين البلدين.

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التحرير

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