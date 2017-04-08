لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب»

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قالت الإعلامية لبنى عسل، اليوم السبت، إن الأوضاع حاليًا في مصر، خاصة بعد الضربات الأمريكيية، محل اهتمام العالم أجمع، مؤكدةً أن «اللي بيحصل في سوريا بكل المعاني ميرضيش حد، لكن واضح إنه راضي المجتمع الدولي بشكل كبير».

أضافت عسل، خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «هناك وعيد وتهديد من كل الأطراف الدولية بهجوم مماثل، وعقوبات اقتصادية، وضربات أخرى»، لافتةً إلى أن «الخاسر الوحيد مما يحدث في سوريا هم الأشقاء السوريين».

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تابعت: «نزيف الدم السوري مستمر، أطفال ونساء، وكل فئات الشعب السوري المُهجّر والذي يعيش تحت نيران الأعداء، أعداء لأن سوريا يحارب فيها أطراف من كل جنس ولون، حرب بالوكالة من الطراز الأول».