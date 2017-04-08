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الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة

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الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة

التحرير

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تصب في مصلحة المواطن لتخفيف الأعباء وتوفير السلع الاستراتيجية، خاصةً خلال شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أنه رئيس وجّه بشراء كميات إضافية من اللحوم والدواجن لتوفير حاجات المواطنين، والحفاظ على مستويات الأسعار.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن الكميات الإضافية ستكون متوفرة بأسعار مناسبة للمواطن العادي، موضحًا أن هناك حملات تشنها الجهات المعنية للأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توفر السلع، وهناك مهلة حتى 30 يونيو أمام المواطنين لتحديث البيانات الخاصة ببطاقات .

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