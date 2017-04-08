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أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا»

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أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا»

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم السبت، إن «سوريا جريحة ومريضة، وشعبها يدفع ثمن الإرهاب والعدوان»، مستكملًا: «قلوبنا مع الأشقاء في سوريا، ومع الجيش العربي السوري»، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ، أثبت بالضربة الجوية لسوريا، أنه «مش بيهزر».

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «الحمد لله على نعمة الوطن والأمن والجيش العظيم، لو مكنش عندنا جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة، كما يحدث في سوريا حاليًا»، مشددًا على أن «اللوبي القطري الصهيوني يرقص على جثة شعب سوريا الجريح».

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تابع: «سيناريو ضرب أمريكا للعراق في 2003 يتكرر حاليًا في سوريا»، مشدّدًا على أن الضربة الجوية الأمريكية لقاعدة الشعيرات «تليفزيونية فقط»، موضحًا: «أمريكا بلغت روسيا أنها هتضرب، وروسيا طبعًا بلغت سوريا، وكل اللي اضرب بتاع 7 طائرات، و6 جنود قُتلوا».

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التحرير

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