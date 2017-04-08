علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

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‏‫أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده لمشروع قانون الرياضة الجديد الذي يبدأ مجلس البرلمان مناقشته خلال جلساته هذا الأسبوع.

وأشاد عابد، بالجهود الكبيرة والمناقشات الموسعة التى دارت داخل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة، التى نجحت فى إنجاز هذا التشريع المهم، الذى سيقضى على جميع المشكلات والأزمات التى عانت منها الرياضة المصرية على مدى السنوات الماضية.

وقال عابد، فى تصريحات صحفيه له اليوم السبت، إن هذا التشريع سيحظى بموافقة غالبية زملائه بمجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة أن تستغل هذا التشريع أفضل استغلال معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على استغلال هذا التشريع لصالح صناعة الرياضة المصرية.

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وتابع: "المهندس خالد عبد العزيز يعتبر واحداً من أنشط وأفضل الوزراء فى الحكومة ولابد من دعم جهوده للارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية واستغلال الرياضة حتى فى الترويج للسياحة المصرية من خلال إقامة البطولات العربية والدولية داخل مصر".

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن غالبية دول العالم بصفة عامة والدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية بصفة خاصة أصبحت الرياضة بها من أهم المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تدر على ميزانياتها أموالا طائلة، لذلك يجب على الحكومة أن تعيد سياساتها بشان ملف الرياضة المصرية وبما يجعلها قادرة على تحقيق موارد مالية كبيرة لصالح الموازنة العامة للدولة التى تعانى عجزا كبيرا مشيرا إلى أن مشروع القانون يتمشى مع التشريعات واللوائح الدولية المتعلقة بالرياضة.

وأعرب عابد عن أمله فى أن يسهم القانون الجديد للرياضة فى عودة جماهير الكرة المصرية إلى جميع الملاعب المصرية لمتابعة مباريات كرة القدم من داخل المستطيل الأخضر فى جميع المسابقات الرياضية المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أن الاستثمار فى مجال الرياضة من افضل وانجح المشروعات الاستثمارية.